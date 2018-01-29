Kazakh Tourism планирует открыть «Дисней парк» с казахским колоритом в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области планируют открыть «Дисней парк». Об этом в интервью сайту премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева рассказал председатель правления национальной компании Kazakh Tourism Рашид Кузембаев.

По его словам, для развития туризма необходимо делать ставку на уникальность турпродукта.

«Мы, в первую очередь, делаем ставку на эко-, этнотуризм, и понятно, что помимо этого у нас должны быть вещи, связанные с какими-то событиями, которые должны на регулярной основе проходить в Казахстане.

Кроме того, у нас сильная база именно для развития MICE-индустрии — делового туризма. Это форумы, конференции, различные семинары. Потому что у нас и в Астане, и в Алматы в этом отношении есть все: и сеть пятизвездочных отелей, и крупные дворцы, залы, разные площадки. Если в этом направлении у MICE-туризма база уже есть, но нет базы для развития событийного туризма. Мы должны проводить фестивали. Они должны быть международными и значиться в календаре международных событий. Мы в этом году планируем провести фестиваль кочевой культуры «Ұлы дала рухы» рядом с Астаной в рамках празднования 20-летия столицы. В нем примут участие представители 10 стран. В их числе Венгрия, Болгария, Турция, страны Центральной Азии. Я думаю, это будет очень интересное событие», - сказал глава компании.

Для привлечения иностранных инвестиций, по его мнению, необходимо открывать развлекательные парки. «Во всем мире есть «Диснейлэнды», «Юниверсал Студиос», «Лотте Уорлд», «Европа парк» и другие. Есть очень интересный проект, который планируется к реализации в Алматинской области. Мы уже предварительно встречались с потенциальными инвесторами – компанией Shanghai Shendi Group, реализовавшей амбициозный проект «Дисней парка» в Шанхае, который является самым современным и технологичным из шести существующих. У них есть интерес. Мы хотим, чтобы в нашем «Дисней парке» был тематический колорит, который будет связан с историческими личностями, кочевой культурой казахов. Это Атилла, Чингисхан, Бабур, Тимур, Султан Бейбарс. Я думаю, что проект хороший, и он получит поддержку», - отметил Р.Кузембаев.