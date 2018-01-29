Правительство Монголии согласовало с МФВ четыре принципиальных вопроса

CA-NEWS (MNG) - На минувшей неделе в Улан-Батор проработала рабочая группа Международного валютного фонда (МВФ). Как сообщает Монцамэ, в ходе встречи стороны согласовали четыре вопроса принципиального характера, которые были выдвинуты со стороны правительства Монголии.

Во-первых, право выхода на пенсию по собственному желанию по-прежнему будет открыто для мужчин, достигших 60 лет, женщин 55 лет. Выход на пенсию за вредные условия труда для мужчин возможен с 55 лет, выход на пенсию для многодетных матерей допускается в 50 лет. Кроме того, пенсионный возраст каждый год будет отсрочиваться на три месяца.

Во-вторых, решено прекратить взимание подоходного налога с населения, имеющего 4 ступеней и вступившего в силу с первого января 2018 года, и перевести его к старому одноступенчатому подоходному налогу. В связи с этим решением сумма подоходного налога, вычисленная в января будут возвращены плательщику.

В-третьих, стороны договорились повысить зарплату служащих государственной службы в 2018 и 2019 годах, и в-четвертых, если ежемесячное пособие собирались выдавать 60 процентам от общего числа детей, то согласно решению сторон он увеличится до 80 процентов.

Эти четыре вопросы, согласованные с рабочей группой МВФ, правительство намерено представить на рассмотрение парламента.

Напомним, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.