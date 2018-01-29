В Казахстане разработают эскизы мужских бород, которые станут показателем религиозной деструктивности

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане разработают эскизы мужских бород, которые станут показателем религиозной деструктивности, сообщил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, передает Tengrinews.kz.

В Мажилисе рассматривается законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.

"Будут разработаны подзаконные нормативные правовые акты, даже могут быть представлены эскизы. Не на каждую бороду (будет введен запрет - прим. автора), будут даны эскизы и характерные признаки. Речь не идет о любой бороде, речь не идет о священнослужителях, речь идет только о тех, по кому будет принято решение, что это именно люди, придерживающиеся деструктивных религиозных течений. Наряду с внешними признаками, здесь будет играть роль то, что они говорят, то, что они пропагандируют", - рассказал в кулуарах Мажилиса Ермекбаев.

Министр заверил, что в стране по-прежнему сохранится свобода вероисповедания, и "всех подряд огульно привлекать" не будут.

"Специалисты будут определять, являются ли эти признаки признаками деструктивных религиозных течений. Все будет расписано: и длина бороды, и другие признаки. И если какой-то только один признак, например укороченные штаны, или если человек абсолютно нерелигиозный (носит бороду -прим. автора), то к нему никаких мер приниматься не будет", - уточнил министр.

По его словам, при определении человека, принадлежащего к деструктивному религиозному обществу, правоохранительные органы будут обязаны установить комплекс признаков, затем провести беседу с человеком и только при необходимости могут сделать ему предупреждение.



