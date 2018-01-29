Восточную пуму официально признали вымершим видом

CA-NEWS (CA) - Восточную пуму исключили из американского Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признали вымершей. Соответствующее распоряжение опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.

Решение было принято в соответствии с американским законом о видах, находящихся под угрозой исчезновения. Согласно распоряжению, американская Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных официально признает восточную пуму вымершей на основании «доступной научной и коммерческой информации».

Таким образом, в США признали отсутствие свидетельств существования или воспроизведения популяции подвида. «Очень маловероятно, что какая-нибудь из популяций восточной пумы могла существовать незамеченной с момента последнего подтвержденного обнаружения в 1938 году», - отмечается в сообщении службы.

Как сообщает Reuters, в 1938 году последняя восточная пума была убита охотником в штате Мэн.

Крупные кошачьи, также известные как горные львы, одни из самых известных животных Нового света. Фактически в Северной Америке до сих живут пумы, отмечает National Geographic. Дело в том, что европейцы, впервые обнаружившие пум на континенте, дали разные названия одним и тем же животным, классифицировав их как разные подвиды. Так появились восточные пумы, западные горные тигры, северо-американские пумы и флоридские пантеры.

Сейчас в Северной Америке популяции пум занимают примерно одну треть от своего исторического ареала обитания. В прошлом восточные пумы населяли каждый штат к востоку от Миссисипи, но исчезли из-за систематической охоты на них.