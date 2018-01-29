В Таджикистане могут узаконить добычу золота населением

CA-NEWS (TJ) - Поиск и добычу золота населением могут узаконить в Таджикистане в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления геологии при правительстве РТ Заробиддин Файзуллозода.

По его словам, министерство финансов страны, подготовило проект постановления правительства РТ о положении предоставления разрешения на добычу рассыпного золота. В разработке указанного документа также приняли участие представители Таджиклгавгеологии. В ближайшее время проект будет направлен на рассмотрение правительству.

После его принятия, граждане могут по упрощенной системе свободно заниматься добычей рассыпного золота на берегах рек республики, сообщает Авеста.

Ранее сообщалось, что если подобное решение будет принято, граждане страны смогут свободно добывать золото на территориях, которые не входят в ведение какой-либо компании. Для ведения таких работ нужно будет получить разрешение министерства финансов.

Добытое золото можно будет свободно продать государственным финансовым структурам. Цена, по которому металл будет приобретаться у населения, определяется министерством финансов.