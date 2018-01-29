Химическую кастрацию педофилов в Казахстане будут проводить медицинским препаратом «Ципротерон»

CA-NEWS (KZ) - Химическую кастрацию педофилов в Казахстане будут проводить медицинским препаратом «Ципротерон». Об этом говорится в ответе премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на запрос депутатов мажилиса (парламента).

Отмечается, что приказом Министерства здравоохранения по согласованию с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел утверждены правила применения химической кастрации, которыми регламентирован порядок назначения, продления, прекращения химической кастрации, а также организации взаимодействия и контроля заинтересованных государственных органов при проведении данной процедуры. Наряду с этим министерства здравоохранения и внутренних дел решили вопросы выделения профильных медицинских специалистов, проведения необходимых лабораторных обследований и лекарственного обеспечения при применении химической кастрации.

Так, в учреждениях уголовно-исполнительной системы для проведения данной процедуры закреплено более 170 медицинских работников. На медицинское обеспечение осужденных, в том числе и применение принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации, из республиканского бюджета на 2018-2020 годы предусмотрены расходы в сумме 2 млрд 345 млн тенге ($7 млн 288 тыс.), на проведение лабораторных обследований и консультаций специалистов - 21 млн тенге ($65 тыс.).

Кроме того, в регионах созданы специальные психиатрические комиссии, в состав которых вошли врачи учреждений УИС и медицинских организаций здравоохранения, определен медицинский препарат, используемый для химической кастрации - ципротерон.

Химическая кастрация предполагает длительный регулярный прием лекарств лицом в местах заключения и после освобождения из мест лишения свободы, по месту жительства в прикрепленной организации здравоохранения, оказывающей амбулаторную психиатрическую помощь. В этих целях из республиканского бюджета на 2018-2020 годы Министерству здравоохранения предусмотрены расходы в сумме 57 млн 855 тыс. тенге ($180 тыс.).

Касательно лиц, отбывших наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и освобождаемых из мест лишения свободы, администрация учреждения УИС за 6 месяцев до истечения срока наказания направляет материалы в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы и решения вопроса о наличии (отсутствии) у данной категории лиц психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию. По результатам экспертизы суд принимает решение о назначении, продлении, изменении или прекращении принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации. При этом в отношении вышеуказанных лиц после освобождения судом устанавливается административный надзор (от 6 месяцев до 3 лет) с последующей постановкой их на профилактический учет органов внутренних дел. В случае нарушения поднадзорным лицом правил административного надзора или установленных ограничений, срок надзора продлевается постановлением суда по мотивированному представлению органов внутренних дел, говорится в ответе.

Кроме того, в целях недопущения совершения преступлений в отношении несовершеннолетних уполномоченные государственные органы на постоянной основе проводят мониторинг социальных сетей, страниц, региональных сообществ, сайтов знакомств, которые могут создать предпосылки для совершения преступлений против детей. Так, в 2017 году выявлено 1047 интернет-ресурсов, информация по которым направлена для блокирования доступа в информационную систему «Реестр запрещенных ссылок, материалов и судебных решений» Министерства информации и коммуникаций.

«Для выявления жертв сексуального насилия среди учащихся школ школьными инспекторами полиции органов внутренних дел совместно с органами образования проводятся анонимные анкетирования и республиканские информационные кампании «Детство без жестокости и насилия», «12 дней борьбы против эксплуатации детского труда», а также рейдовые мероприятия «Дети в ночном городе» и «Подросток». В целях профилактики насилия в организациях образования работают более 8 тысяч психологов, свыше 4 тысяч социальных работников, более 2 тысяч школьных инспекторов полиции, в 7464 (63%) организациях установлены камеры видеонаблюдения», - отмечается в ответе.