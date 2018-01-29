Экспорт электроэнергии в Узбекистан возобновят после ремонта ТЭЦ Бишкека
- Узбекистан, общество
- 17:22, 29 января 2018
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|Предыстория: С сегодняшнего дня Кыргызстан останавливает экспорт электроэнергии в Узбекистан из-за холодов, - Нацэнергохолдинг
CA-NEWS (UZ) - Экспортировать электроэнергию в Узбекистан планируется начать после ремонта ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил глава правления Нацэнергохолдинга Кыргызстана Айбек Калиев на встрече с журналистами в понедельник.
Национальный энергетический холдинг возобновит экспорт электроэнергии в Узбекистан после устранения аварии на ТЭЦ Бишкека, сообщили кыргызстанские СМИ.
«Между аварией на ТЭЦ и экспортом электроэнергии в Узбекистан нет ни прямой, ни косвенной связи. То, что мы экспортируем, полностью в балансе сидит. Мы сегодня считаем целесообразным возобновить экспорт», - сказал Калиев.
Ранее сообщалось, что в связи с холодами Кыргызстан временно прекратил экспортировать электроэнергию в Узбекистан.
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