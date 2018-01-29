Экспорт электроэнергии в Узбекистан возобновят после ремонта ТЭЦ Бишкека

CA-NEWS (UZ) - Экспортировать электроэнергию в Узбекистан планируется начать после ремонта ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил глава правления Нацэнергохолдинга Кыргызстана Айбек Калиев на встрече с журналистами в понедельник.

Национальный энергетический холдинг возобновит экспорт электроэнергии в Узбекистан после устранения аварии на ТЭЦ Бишкека, сообщили кыргызстанские СМИ.

«Между аварией на ТЭЦ и экспортом электроэнергии в Узбекистан нет ни прямой, ни косвенной связи. То, что мы экспортируем, полностью в балансе сидит. Мы сегодня считаем целесообразным возобновить экспорт», - сказал Калиев.

Ранее сообщалось, что в связи с холодами Кыргызстан временно прекратил экспортировать электроэнергию в Узбекистан.