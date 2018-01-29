Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал $40 млн на создание идеальной коровы

CA-NEWS (CA) - Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал $40 млн организации GALVmed из Эдинбурга, которая занимается разработкой вакцин для домашнего скота и генетическими исследованиями. Как сообщает Business Insider, выделенные миллиардером деньги должны пойти на создание идеальной коровы.

Некоммерческая организация GALVmed базируется в Эдинбургском университете (Шотландия).

Как рассчитывает Гейтс, новая корова будет давать не меньше молока, чем обычная корова в Европе, но зато будет лучше переносить жару. «Это будет корова, которая будет продуктивней в четыре раза», - предположил он.

Ученые намерены скрестить в новой породе коров черты европейских и африканских особей - высокую производительность и выносливость в условиях жары. «Мы можем получить корову, которая при той же выносливости будет производить в четыре раза больше молока», - приводит издание слова Гейтса.

Подробно рассказать о своей программе улучшения генетики коров Гейтс намерен в Эдинбурге. Перед визитом туда миллиардер дал интервью, в котором назвал Великобританию лидером в области инноваций, способствующей улучшению уровня жизни в беднейших регионах планеты.

При этом Гейтс не согласился с учеными, которые считают, что генномодифицированные коровы не улучшат мир, а будут способствовать дальнейшему ухудшению климата.