В Казахстане предложили ограничить участие детей в религиозных обрядах

CA-NEWS (KZ) - Детям и подросткам до 16 лет предлагают запретить посещать религиозные церемонии при возражении одного из родителей. Об этом сообщил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, передает Tengrinews.kz.

"Предлагается повысить требования к проведению богослужений, религиозных обрядов, церемоний, собраний с участием несовершеннолетних. Предлагается нормативно закрепить, чтобы детей и подростков, не достигших 16 лет, не привлекали к обрядам и церемониям без сопровождения одного из родителей или совершеннолетних близких родственников, или законных представителей, а также при возражении одного из родителей", - заявил министр на презентации законопроекта по вопросам религиозной деятельности в Мажилисе.

Также он сообщил, что новый законопроект запретит религиозные обряды и церемонии по заключению или прекращению супружества вне культовых зданий. "Изначально законопроектом был предусмотрен запрет на совершение религиозных обрядов и церемоний по заключению или прекращению брака в отношении других лиц без предоставления свидетельства о заключении брака, выданного регистрирующим органом. Но в ходе процедуры согласования законопроекта эта норма была доработана.

Незаконное бракосочетание, в том числе с несовершеннолетним лицом, часто проводится среди представителей деструктивных религиозных течений вне культовых зданий и учреждений. Как известно, такие брачные союзы расторгаются простым устным заявлением мужчины, в результате молодые женщины остаются с малолетними детьми без средств к существованию, кроме того, есть случаи, когда женщин передают от одного мужчины другому", - заметил министр.



