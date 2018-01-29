Назначен посланник Великобритании по торговле с Монголией

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила члена парламента Джулиана Найта своим торговым посланником в Монголии, сообщает Монцамэ со ссылкой на сайт парламента Великобритании.

Ожидается, что назначение премьер-министром Великобритании своего посланника по развитию торговых отношений с Монголией будет способствовать укреплению двусторонних торговых связей и инвестиционного сотрудничества.