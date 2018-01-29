С 2018 года иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане, имеют право на получение бесплатной медпомощи, - Б.Сагинтаев

CA-NEWS (KZ) - С 1 января 2018 года иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи наравне с гражданами РК. Об этом говорится в ответе премьер-министра Бакытжана Сагинтаева на запрос депутатов мажилиса.

Отмечается, что иностранцы и лица без гражданства имеют право и на обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на амбулаторном уровне при определенных заболеваниях в соответствии с перечнем, утверждаемым уполномоченным органом.

В республиканском бюджете на 2018-2020 годы на оказание ГОБМП иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории страны, предусмотрены расходы в сумме 5 млрд 141 млн 620 тыс. тенге ($15 млн 918 тыс.), из них: на 2018 год – 1 млрд 740 млн 492 тыс. тенге; на 2019 год – 1 млрд 738 млн 545 тыс. тене; на 2020 год – 1 млрд 662 млн 583 тыс. тенге.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК, а также оралманы пользуются правами и несут обязанности в системе обязательного социального медицинского страхования наравне с гражданами Казахстана, пенсионеры (получатели пенсионных выплат) освобождаются от уплаты взносов на ОСМС. Взносы на ОСМС за эту категорию граждан будет осуществлять государство. В этой связи, пенсионеры из числа иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающие в республике, будут получать медицинскую помощь и лекарственное обеспечение бесплатно в рамках ОСМС без уплаты взносов из собственных средств.