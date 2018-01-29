В Северном Казахстане построят крупный комплекс, производящий от глюкозы до электромобилей

CA-NEWS (KZ) - В Северо-Казахстанской области китайская компания Tielin Logistics Co построит крупный комплекс, производящий от пестицидов и глюкозы до электромобилей, с собственной железной дорогой и электростанцией, сообщает Sputnik-Казахстан.

В строительство комплекса будет вложено 80 миллиардов тенге инвестиций. Об этом заявил аким области Кумар Аксакалов во время осмотра земельного участка под строительство крупного комплекса в Кызылжарском районе.

"Китайская компания Tielin Logistics Co планирует создание нескольких производств. Это заводы по производству пестицидов, бактерицидов, гербицидов, производство подшипников, создание линии производства электромобилей, производство целлюлозы, комбикормовый завод и переработка пшеницы и связанное производство лимонной кислоты и глюкозы/декстрозы. В этих предприятиях будет создано 1 650 рабочих мест. Также инвесторы построят железную дорогу протяженностью четыре километра и электростанцию", — проинформировали в пресс-службе.

Аким области Кумар Аксакалов поручил соответствующим ведомствам уделить особое внимание вопросу экологии. Также глава региона отметил, что СКО должна использовать свое удобное географическое расположение для реализации данного проекта.

"Китайские коллеги готовы вложить большие средства для реализации этого проекта. Первый транш денег уже получен. Поездка в Китай в ноябре прошлого года дала большой импульс для реализации этого проекта. Будет вложено до 80 миллиардов тенге инвестиций. Ряд продукции уйдет на экспорт в Китай и другие страны", — сказал глава региона.