В Астане каникулы в школах пройдут в установленные сроки, переноса из-за отмены занятий в непогоду не будет

CA-NEWS (KZ) - В Астане перенос учебных занятий на каникулярные дни в связи отменой из-за погодных условий допускаться не будет, сообщает пресс-служба акимата города со ссылкой на управление образования столицы.

Каникулы пройдут в установленные сроки. Кроме этого, чтобы не было отставания от программного материала, в школах разработан ряд мероприятий.

«В рамках данных мероприятий для выполнения образовательных стандартов в полном объеме используются резервные часы, предусмотренные для повторения и обобщения знаний, организованы индивидуальные консультации с учащимися (особенно для выпускных 9 и 11 классов) и блочная, и модульная подача учебного материала», - говорится в сообщении.

Занятия в школах города отменялись всю прошлую неделю.