РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Астане каникулы в школах пройдут в установленные сроки, переноса из-за отмены занятий в непогоду не будет

CA-NEWS (KZ) - В Астане перенос учебных занятий на каникулярные дни в связи отменой из-за погодных условий допускаться не будет, сообщает пресс-служба акимата города со ссылкой на управление образования столицы.

Каникулы пройдут в установленные сроки. Кроме этого, чтобы не было отставания от программного материала, в школах разработан ряд мероприятий.

«В рамках данных мероприятий для выполнения образовательных стандартов в полном объеме используются резервные часы, предусмотренные для повторения и обобщения знаний, организованы индивидуальные консультации с учащимися (особенно для выпускных 9 и 11 классов) и блочная, и модульная подача учебного материала», - говорится в сообщении.

Занятия в школах города отменялись всю прошлую неделю.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×