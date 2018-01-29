Н.Назарбаев поздравил Милоша Земана с победой на выборах президента Чехии
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Милошу Земану в связи с переизбранием на пост президента Чехии, сообщает пресс-служба Акорды.
«Ваша победа является убедительным доказательством доверия народа вашему курсу на дальнейшее развитие страны.
В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. Я рад, что за четверть века взаимодействие между Казахстаном и Чехией достигло высокого уровня.
Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Чехией будет продолжено в духе партнерства во благо наших стран. Желаю вам здоровья и успехов на ответственной службе, а дружественному народу Чехии - мира и процветания», - говорится в телеграмме.
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