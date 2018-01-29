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  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство РК выдало кредит «Аграрной кредитной корпорации» в $185,8 млн

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана предоставило акционерному обществу «Аграрная кредитная корпорация» бюджетный кредит в размере 60 млрд тенге ($185 млн 759 тыс.).

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, целью предоставления кредита является проведение мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса. Кредит предоставляется заемщику в тенге на условиях срочности, платности и возвратности сроком до 20 декабря 2018 года по ставке вознаграждения, равной 0,01% годовых. Период освоения кредита заемщиком начинается с даты перечисления средств администратором на счет заемщика в банке второго уровня Казахстана и заканчивается 1 ноября 2018 года.

Сторонами кредитного договора являются Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства и заемщик.

Министерству сельского хозяйства и Министерству финансов поручено обеспечить заключение кредитного договора, контроль и мониторинг целевого и эффективного использования, погашения и обслуживания кредита.

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