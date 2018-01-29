Боксер Б.Шуменов заявил о возвращении в спорт

CA-NEWS (KZ) - Казахстанец, ставший чемпионом мира в двух весовых категориях по профессиональному боксу — в полутяжелой (WBA super) и в первой тяжелой весовой (WBA) — Бейбит Шуменов возобновляет профессиональную карьеру. Об этом он сообщил 29 января на пресс-конференции в Астане.

Он рассказал, почему завершил профессиональную карьеру летом 2017 года, и объявил о своем возвращении в спорт. «Во-первых, у меня были определенные трудности с моим менеджером, который был перегружен своими делами и не мог предоставить мне нужное количество боев. Поэтому у меня были такие долгие простои. Вдобавок к этому, я получил травму глаза, мне сделали две операции. Из-за скопившегося эмоционального стресса на тот момент я решил, что завершаю свою карьеру. Но на самом деле, мне необходимо было взять большую паузу. Сейчас я себя чувствую прекрасно, восстановился, есть желание продолжить свою спортивную карьеру. Поэтому сегодня официально объявляю о возобновлении своей профессиональной карьеры», - сказал боксер.

Он добавил, что также планирует развивать профессиональный бокс в Казахстане. «Нужно помочь нашим ребятам стать чемпионами мира, прославлять нашу страну на весь мир. Такая школа необходима в Казахстане, чтобы молодые ребята развивались, учились и набирались опыта. я являюсь единственным иностранцем, у кого есть лицензия на организацию боксерского шоу и ММА в штате Невада, в том числе в городе Лас-Вегасе – столице мира профессионального бокса», - добавил Б.Шуменов.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с различными компаниями для организации его первого боя после объявления о возобновления карьеры.