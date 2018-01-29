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  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Казахстана отменило постановление об оказании гумпомощи Кыргызстану

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана приняло постановление об отмене оказания гуманитарной помощи Кыргызстану.

Как сообщается на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов Казахстана, правительство отменило постановление от 9 октября 2017 года №632 «Об оказании официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике». Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Отмененное постановление предполагало, что РК выделит гумпомощь связи с природно-климатическими условиями, сложившимися в КР.

«Из государственного резерва будут разбронированы материальные ценности (доски, металлопрокат, деревянные столбы), которые передадут кыргызской стороне», - отмечалось в документе.

Однако позже Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана сообщило, что необходимость оказания гуманитарной помощи со стороны Казахстана потеряла свою актуальность. «Экстренное обращение кыргызской стороны имело место в мае текущего [2017] года в связи со сходом оползней, лавин и землетрясений в Ошской области. Однако правительству Кыргызской Республики при поддержке зарубежных партнеров удалось оперативно преодолеть последствия стихийных бедствий на юге страны. В этой связи, выражая благодарность правительству Казахстана за данное решение, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики информирует, что в настоящее время необходимость оказания гуманитарной помощи со стороны Республики Казахстан потеряла свою актуальность», - отмечали в МЧС КР.

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