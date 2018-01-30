Душанбинцы почтили память жертв теракта в Кабуле

CA-NEWS (TJ) - Жители таджикской столицы возложили цветы у посольства Афганистана, почтив память жертв субботнего теракта в Кабуле, в результате которого погибли 103 человек. Они осудили и новое нападение, которое боевики совершили рано утром в понедельник вблизи Военной академии имени маршала Фахима.

27 января смертник подорвал начиненную взрывчаткой карету «скорой помощи» вблизи правительственного квартала в столице Афганистана. Взрыв прогремел неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Ранения различной степени получили 235 военнослужащих и прохожих. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан". 28 января в Афганистане был объявлен национальный траур.

Несмотря на непогоду несколько десятков жителей Душанбе, а также журналисты и дипломаты собрались у здания посольства Афганистана, чтобы почтить память жертв теракта в афганской столице. Среди собравшихся был и прдставитель посольства США в Таджикистана Джеф Руденур, который выразил соболезнование афганским коллегам.

Ранее афганский телеканал TOLOnews и агентство Reuters сообщили, что около пяти утра по местному времени, когда началось нападение, у входа в Военную академию имени генерала Фахима раздались взрывы и были слышны выстрелы.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", сообщило агентство Reuters.