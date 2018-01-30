Узбекистан завершает переход на цифровое TV

CA-NEWS (UZ) - По данным министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, уровень охвата населения страны цифровым телевещанием достиг 100 проц.

Как сообщает информагентство "УзА", это знаменует завершение наземного аналогового телевещания в Узбекистане. Передача аналогового сигнала будет остановлена поэтапно по всей стране до 5 декабря 2018 года.

Правительство Узбекистана приняло постановление о дальнейших мерах по переходу на цифровое телевещание и прекращению наземного аналогового телевещания в июле 2017 года.