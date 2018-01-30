Узбекистан начал предоставлять воду приграничному району Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Узбекистан начал предоставлять воду для зимнего полива земель приграничного Аштского района Согдийской области, сообщает агентство Азия-Плюс.

Об этом на пресс-конференции по итогам 2017 года сообщил председатель Аштского района Зариф Мирдадо.

«Вода теперь к нам идет из северного Ферганского канала. Мы совместными усилиями с соседней республикой очистили 6 км данного канала - узбекская сторона предоставила горючее, а мы машину», - сказал Зариф Мирдадо.

По его словам, вода поступает на земли Ашта с конца 2017 года, и на сегодняшний день уже получено 5 кубов воды.