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  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан начал предоставлять воду приграничному району Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Узбекистан начал предоставлять воду для зимнего полива земель приграничного Аштского района Согдийской области, сообщает агентство Азия-Плюс.

Об этом на пресс-конференции по итогам 2017 года сообщил председатель Аштского района Зариф Мирдадо.

«Вода теперь к нам идет из северного Ферганского канала. Мы совместными усилиями с соседней республикой очистили 6 км данного канала - узбекская сторона предоставила горючее, а мы машину», - сказал Зариф Мирдадо.

По его словам, вода поступает на земли Ашта с конца 2017 года, и на сегодняшний день уже получено 5 кубов воды.

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