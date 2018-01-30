Делегация Узбекистана примет участие в форуме международного права в Москве
- Узбекистан, общество
- 10:06, 30 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана примет участие в собрании «Глобальные вызовы современности и повышение эффективности международного права» в Москве, сообщила пресс-служба МИДа.
28 января 2018 года делегация Республики Узбекистан во главе с Председателем Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса, директором Национального центра по правам человека, академиком Акмалем Саидовым отбыла в г.Москву (Россия).
Узбекская делегация по приглашению российской стороны примет участие в работе 61-го Ежегодного собрания «Глобальные вызовы современности и повышение эффективности международного права».
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