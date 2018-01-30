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  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Узбекистана примет участие в форуме международного права в Москве

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана примет участие в собрании «Глобальные вызовы современности и повышение эффективности международного права» в Москве, сообщила пресс-служба МИДа.

28 января 2018 года делегация Республики Узбекистан во главе с Председателем Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса, директором Национального центра по правам человека, академиком Акмалем Саидовым отбыла в г.Москву (Россия).

Узбекская делегация по приглашению российской стороны примет участие в работе 61-го Ежегодного собрания «Глобальные вызовы современности и повышение эффективности международного права».

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