Делегация Узбекистана примет участие в заседании Правления МФСА в Ашхабаде

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 30 января, делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра, министром сельского и водного хозяйства, членом Правления Международного фонда спасения Арала (МФСА) Зоиром Мирзаевым примет участие в заседание Правления МФСА в г.Ашхабаде (Туркменистан).

В рамках мероприятия будут обсуждены план работы на период председательства Туркменистана в Фонде и другие актуальные вопросы многостороннего сотрудничества, сообщили в МИДе.