В Китае потерпел крушение военный самолет (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 10:16, 30 января 2018
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CA-NEWS (CA) - На юго-западе Китая потерпел крушение военный самолет, выполнявший учебный полет, сообщает Xinhua.
По данным агентства, самолет принадлежит Военно-воздушным силам Народно-освободительной армии Китая. Он упал в провинции Гуйчжоу.
По имеющимся данным, самолет потерпел крушение в ходе выполнения летной подготовки. В настоящее время ведется усиленная поисково-спасательная операция. О том, сколько человек находилось на борту самолета, пока не сообщалось.
Кроме того, не сообщается о модели упавшего самолета и возможных причинах крушения.
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