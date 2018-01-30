В Китае потерпел крушение военный самолет (видео)

CA-NEWS (CA) - На юго-западе Китая потерпел крушение военный самолет, выполнявший учебный полет, сообщает Xinhua.

По данным агентства, самолет принадлежит Военно-воздушным силам Народно-освободительной армии Китая. Он упал в провинции Гуйчжоу.

По имеющимся данным, самолет потерпел крушение в ходе выполнения летной подготовки. В настоящее время ведется усиленная поисково-спасательная операция. О том, сколько человек находилось на борту самолета, пока не сообщалось.

Кроме того, не сообщается о модели упавшего самолета и возможных причинах крушения.