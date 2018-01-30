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  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Наводнение в Париже: уровень воды в Сене достиг пика (фото)
Предыстория: В Париже Сена вышла из берегов и затопила город (фото)

CA-NEWS (CA) - Река Сена в Париже вышла из берегов после проливных дождей и затопила набережные. Уровень воды в понедельник поднялся до отметки в 5,84 метра - это превышает нормальный уровень Сены более чем на четыре метра, сообщает Би-би-си.

В Париже и окрестностях распорядились эвакуировать 1500 человек. Приблизительно столько же домов остаются без электричества. Несколько выставок в парижских музеях временно закрыты.

Ожидается, что до вторника уровень воды не снизится.

Сена выходит из берегов не впервые. Во время наводнения в Париже в 2016-м году вода поднялась еще больше, достигнув отметки в 6,1 метра.

В городе частично ограничено движение. Семь станций главной линии городского железнодорожного транспорта Парижа RER C закрыты как минимум до 5 февраля.

Перекрыты и некоторые скоростные дороги вдоль Сены.

Знаменитые туристические кораблики Bateaux Mouches не работают. Перемещаться по реке разрешено только экстренным службам.

В Лувре из-за наводнения закрыли подземную галерею экспонатов исламского искусства. Под угрозой закрытия - и Музей Орсе, и Музей Оранжери.

Затоплены и некоторые районы предместья Парижа, многие местные жители там перемещаются на лодках, десятки людей эвакуированы. Ряд школ пришлось закрыть.

По прогнозам синоптиков, уровень воды будет оставаться высоким до конца недели, поскольку в регионе вновь ожидаются дожди.

Самое серьезное наводнение в Париже произошло в 1910 году, когда уровень воды в Сене превысил норму на 8 метров после нескольких дней сильных дождей. Улицы города тогда превратились в каналы, город понес серьезный ущерб от уничтожения инфраструктуры.

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