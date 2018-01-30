Президент Туркменистана прибыл с рабочей поездкой в Балканский велаят

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочей поездкой в Балканский велаят.

В Международном аэропорту города Туркменбаши, где главу государства встретили официальные лица, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что развёрнутые в велаяте масштабные работы должны проводиться в соответствии с современными требованиями.

Затем глава государства направился в свою резиденцию на берегу Каспия, отмечается в тексте.