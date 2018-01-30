Президент Туркменистана прибыл с рабочей поездкой в Балканский велаят
- Туркменистан, политика
- 10:46, 30 января 2018
- Просмотров: 240
CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочей поездкой в Балканский велаят.
В Международном аэропорту города Туркменбаши, где главу государства встретили официальные лица, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что развёрнутые в велаяте масштабные работы должны проводиться в соответствии с современными требованиями.
Затем глава государства направился в свою резиденцию на берегу Каспия, отмечается в тексте.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь