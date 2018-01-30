Минэконом Казахстана планирует снизить дефицит бюджета с 2,9% до 1,1% к ВПП в 2018 году

CA-NEWS (KZ) - Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал, какие направления экономической политики будут в 2018 году в Казахстане.

Как сказал он 30 января на заседании правительства РК, основными направлениями экономической политики на год станут сохранение макроэкономической стабильности, обеспечение благоприятного бизнес-климата, развитие отраслей экономики, включая цифровую компоненту, развитие транспорнто-логистической инфраструктуры.

«Сохранение макроэкономической стабильности будет достигаться путем согласованных мер денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политик, а также обеспечение стабильности финансового сектора. Будет проводиться эффективная бюджетно-налоговая политика, направленная на поддержание устойчивости государственных финансов и гибкой благоприятной налоговой среды», - сказал глава ведомства.

По его словам, дефицит бюджета планируется снизить с 2,9% к ВПП в 2017 году до 1,1% к ВПП в 2018 году. Это позволит удержать долг правительства безопасном уровне – не более 20% к ВПП. Не нефтяной дефицит планируется снизить до 7,4% к ВПП.

Министр отметил, что внимание будет обращено на необоснованный рост цен, недобросовестную конкуренцию, создание искусственного дефицита, улучшение бизнес-климата, особенно в регионах, стимулирование вывода бизнеса из тени через упрощение налогового и других форм госадминистрирования. Также планируется снизить проверки бизнеса на 30% и продолжить приватизацию.

«Инвестиционная политика будет направлена на привлечение частных инвестиций, восстановление роли банковского сектора, финансирование экономики. Будет продолжено совершенствование инвестиционного климата до уровня стран ОЭСР [Организа́ция экономи́ческого сотру́дничества и разви́тия].

Начнется разработка третей пятилетки индустриализации, направленной на становление промышленности цифровой эпохи. Для обеспечения восполнения минерально-сырьевой базы начнется реализация нового кодекса о недрах и недропользовании. Завершится модернизация НПЗ, что позволит обеспечить внутренних рынок высококачественным бензином К4 и К5», - рассказал Т.Сулейменов.