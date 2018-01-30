Бердымухамедов поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил тёплые поздравления и наилучшие пожелания Милошу Земану в связи с его переизбранием на пост президента Чешской Республики, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

Пользуясь возможностью, президент Туркменистана выразил президенту Чешской Республики пожелания крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на высшем государственном посту во имя дальнейшего прогресса и процветания дружественной страны, отмечается в тексте.