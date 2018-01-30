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  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы до утра продолжалась ликвидация аварии на тепломагистрали

CA-NEWS (KZ) - В Алматы ликвидация аварии на тепломагистрали в микрорайоне «Таугуль» продолжалась всю ночь, сообщает пресс-службе городского акимата.

«Всю минувшую ночь аварийные бригады ТОО «Алматинские тепловые сети» ликвидировали последствия аварии, произошедшей утром минувшего понедельника на сегменте тепломагистрали, проходящей по территории микрорайона «Таугуль» вблизи пересечения улиц Пятницкого и Сулейменова в Ауэзовском районе Алматы», - говорится в сообщении.

Как пояснили коммунальщики, время аварийно-восстановительных мероприятий было продлено до утра текущих суток из-за возникших сложностей при замене вышедшего из строя сегмента магистрального трубопровода, проходящего в непосредственной близости от других подземных коммуникаций, на новый.

Для оперативного управления процессом ликвидации последствий коммунальной аварии в микрорайоне «Таугуль» создан штаб.

В понедельник утром близ пересечения улиц Пятницкого и Сулейменова произошел порыв тепломагистрали. Повреждение трубопровода диаметра 500 мм повлекло отключение от отопления и горячего водоснабжения порядка 130 объектов, включая многоэтажные жилые дома, частные строения, учреждения образования и прочие помещения, расположенные в контуре улиц Навои, Жандосова, Берегового и Рыскулбекова. В нескольких школах отменили занятия для учеников старших классов и приостановили работу детского сада.

К 15 часам теплоснабжение северо-западной части указанного жилого массива удалось восстановить благодаря оперативному изменению схемы подачи теплоносителя.

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Комментарии (1)
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Mergen
11:29, 30 января 2018
Хотя бы вот так,работать научитесь,слышите "технократы" болтливые, и вашему "аташке" передайте ему до старика ой как далеко!
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