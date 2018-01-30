В Казахстане с 2018 года 500 км дорог станут платными
CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 2018 года 500 км дорог станут платными. Об этом 30 января на заседании правительства РК сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.
По его словам, в текущем году продолжится строительство коридоров «Центр – Юг» и «Центр – Восток».
«В целях качественного содержания новых дорог и обеспечения безопасного движения в текущем году планируется внедрение систем платности на 500 км дорог. Для дальнейшего эффективного управления транспортными потоками будет принят банк по поэтапному внедрению интеллектуальной транспортной системы», - добавил глава ведомства.
Он отметил, что экономическая политика позволит обеспечить устойчивый рост экономики и обеспечить уровень инфляции в коридоре 5-7%.
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