РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Казахстане с 2018 года 500 км дорог станут платными

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 2018 года 500 км дорог станут платными. Об этом 30 января на заседании правительства РК сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По его словам, в текущем году продолжится строительство коридоров «Центр – Юг» и «Центр – Восток».

«В целях качественного содержания новых дорог и обеспечения безопасного движения в текущем году планируется внедрение систем платности на 500 км дорог. Для дальнейшего эффективного управления транспортными потоками будет принят банк по поэтапному внедрению интеллектуальной транспортной системы», - добавил глава ведомства.

Он отметил, что экономическая политика позволит обеспечить устойчивый рост экономики и обеспечить уровень инфляции в коридоре 5-7%.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×