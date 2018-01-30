Жители Ашхабад жалуются на отключение интернета после использования прокси серверов

- Туркменистан, общество
- 11:24, 30 января 2018
- Просмотров: 228
CA-NEWS (TM) - Пользователи интернет услуг Ашхабадской городской телефонной сети сообщают об отключении интернета, при попытке использования прокси серверов для доступа к заблокированным в стране сайтам.
«На прошлой неделе в ночь с 23-го на 24 января начались проблемы с интернет связью, предоставляемой Ашхабадской городской телефонной сетью. В тот момент ее сотрудники объяснили отключение общими профилактическими работами. Но на следующий день при попытке доступа к заблокированным в стране социальным сетям, таким как фейсбук и инстаграм, интернет просто отключился», - сообщил туркменской службе радио «Азатлык» пользователь из Ашхабада, беседовавший на условиях анонимности.
По его словам, в отделе технической поддержки пользователям отвечают: «Вы что пользуетесь прокси? Если будете продолжать интернет полностью отключим».
Сотрудники Ашхабадской городской телефонной сети отказались предоставить информацию и дать разъяснения.
Туркменистан остается одной из самых закрытых стран мира, ограничивающих доступ населения к информации. В ежегодных отчетах международных организаций Туркменистан занимает лидирующие строчки среди стран систематически нарушающих свободу слова и печати.
Независимые источники информации, а также популярные социальные медиа Facebook, Twitter, VKontakte в стране заблокированы.
Вместе с тем Туркменистан считается страной с наиболее низким качеством и высокой стоимостью интернет услуг в мире.
В условиях ограничения доступа к независимым источникам информации, население использует прокси серверы.