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  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Ашхабад жалуются на отключение интернета после использования прокси серверов

CA-NEWS (TM) - Пользователи интернет услуг Ашхабадской городской телефонной сети сообщают об отключении интернета, при попытке использования прокси серверов для доступа к заблокированным в стране сайтам.

«На прошлой неделе в ночь с 23-го на 24 января начались проблемы с интернет связью, предоставляемой Ашхабадской городской телефонной сетью. В тот момент ее сотрудники объяснили отключение общими профилактическими работами. Но на следующий день при попытке доступа к заблокированным в стране социальным сетям, таким как фейсбук и инстаграм, интернет просто отключился», - сообщил туркменской службе радио «Азатлык» пользователь из Ашхабада, беседовавший на условиях анонимности.​

По его словам, в отделе технической поддержки пользователям отвечают: «Вы что пользуетесь прокси? Если будете продолжать интернет полностью отключим».

Сотрудники Ашхабадской городской телефонной сети отказались предоставить информацию и дать разъяснения. ​

Туркменистан остается одной из самых закрытых стран мира, ограничивающих доступ населения к информации. В ежегодных отчетах международных организаций Туркменистан занимает лидирующие строчки среди стран систематически нарушающих свободу слова и печати.

Независимые источники информации, а также популярные социальные медиа Facebook, Twitter, VKontakte в стране заблокированы.

Вместе с тем Туркменистан считается страной с наиболее низким качеством и высокой стоимостью интернет услуг в мире.

В условиях ограничения доступа к независимым источникам информации, население использует прокси серверы.

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