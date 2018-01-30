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  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В предстоящие трое суток в Казахстане ожидается повышение температуры

CA-NEWS (KZ) - В предстоящие трое суток в Казахстане ожидается повышение температуры.

Как сообщает «Казгидромет», холодный и мощный антициклон с центром над Алтаем по-прежнему определяет погоду Казахстана. Поэтому и температура воздуха в выходные дни была на 8-15°С ниже нормы в большинстве областей республики, а на юге и юго-востоке – на 17-22°С.

«Но очень сильные морозы уже начали ослабевать, и ночью 29 января в северной половине республики температура воздуха уже была в пределах 20-27°С мороза.

В предстоящие трое суток под влиянием теплых и влажных воздушных масс с Атлантики и Черного моря повышение температуры ожидается не только в западных и северных, но и в южных и восточных областях Казахстана», - отмечает госпредприятие.

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