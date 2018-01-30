«Роснефть» хочет стать поставщиком авиатоплива для нового международного аэропорта Улан-Батора

CA-NEWS (MNG) - Министр горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Д.Сумъяабазар сообщил о приезде в Улаанбаатар представителей российской нефтевой компании «Роснефть», которая выдвинула конкретное предложение правительству Монголии, сообщает 29 января Монцамэ.

В своём предложении НК «Роснефть» выразила заинтересованность стать единоличным поставщиком авиатоплива для нового международного аэропорта, возводимого в долине Хошиг вблизи Улаанбаатара. Российская компания заинтересована в прямых поставках авиатоплива и горюче-смазочных материалов для нового международного аэропорта без посредничества внутренних компаний Монголии и других зарубежных поставщиков.

По данным агентства, если монгольская сторона примет это предложение и обе стороны согласятся с этим предложением, то есть возможность стабильного снабжения и сохранения цен на топливо, поставляемого в Монголию через отечественные компании по импорту, на одном уровне в долгосрочной перспективе.

Пока не ясно какой ответ даст правительство Монголии и его отраслевые министерства на это предложение. Однако нужно учесть, что в управлении нового международного аэропорта в долине Хошиг монгольская и японская стороны участвует с долями 51% и 49%, что, возможно, требует обсуждения этого вопроса с японской стороной.

Напомним, что во время Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре прошлого года, Министерство транспорта Монголии и компания «Роснефть» подписали соглашение о сотрудничестве при разработке оптимальных технических решений, вводе в эксплуатацию гидратной системы и обеспечении авиатопливом нового международного аэропорта в долине Хошиг, строительство которого планируют завершить в октябре этого года.