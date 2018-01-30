Пхенчхан-2018. Кто поедет на Олимпиаду от Казахстана?

CA-NEWS (KZ) - Национальный олимпийский комитет Казахстана опубликовал список спортсменов, которые отправятся на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан.

По данным НОК, на сегодняшний день казахстанские спортсмены завоевали 57 олимпийских лицензий по 9 видам спорта.

Больше всего казахстанских атлетов выступят по биатлону - 10 (5 мужчин и 5 женщин). В состав сборной вошли Василий Подкорытов, Максим Браун, Владислав Витенко, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Алина Райкова, Дарья Климина, Галина Вишневская, Ольга Полторанина и Елизавета Бельченко. В программу зимних Игр по биатлону входят спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, смешанная эстафета и эстафета. Во всех соревнованиях планируется участие казахстанских спортсменов.

Вторым по численности атлетов значится фристайл - 9 (3 мужчины и 6 женщин). В могуле честь страны на Олимпийских играх будут защищать Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Юлия Галышева и Аяулым Амренова. В акробатике на старт выйдут Маржан Акжигит, Жанбота Алдабергенова, Аяна Жолдас, Акмаржан Калмурзаева и Ильдар Бадрутдинов.

7 атлетов в заявке по лыжным гонкам (4 мужчины и 3 женщины). В Пхенчхане постараются завоевать медали Алексей Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало, Валерия Тюленева, Анна Шевченко и Елена Коломина.

В шорт-треке от Казахстана 7 участников (5 мужчин и 2 женщины). В данных соревнованиях участвуют Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев, Анастасия Крестова и А Йонг Ким.

В конькобежном спорте на лед выйдут 6 спортсменов (5 мужчин и 1 женщина). В этом виде спорта сборную представят Роман Креч (500, 1000 м), Станислав Палкин (500, 1000, 1500 м), Артем Крикунов (500 м), Федор Мезенцев (1000, 1500 м и масс-старт), Денис Кузин (1000, 1500 м) и Екатерина Айдова (500, 1000, 1500 м).

В фигурном катании Казахстан представят 3 атлета (1 мужчина и 2 женщины): Денис Тен, Элизабет Турсынбаева и Айза Имамбек.

2 участника от Казахстана значатся в горнолыжном спорте (мужчина и женщина). На игры в Пхенчхан-2018 отправятся Игорь Закурдаев и Мария Григорьева.

По 1 атлету заявлены в санном спорте и прыжках с трамплина: Никита Копыренко и Сергей Ткаченко.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут 9- 25 февраля. Знаменосцем сборной Казахстана будет шорт-трекист Абзал Ажгалиев.