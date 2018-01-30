В Алматы женщина стала шестой женой салафита и отказалась от сына (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Алматы салафит более двух лет принуждал пасынка в гражданском браке читать намаз, запрещал пользоваться смартфоном и смотреть телевизор, сообщает телеканал «Алматы» со ссылкой на рассказ мальчика.

Как рассказал 13-летний подросток, пока он был на каникулах у бабушки, мама успела влюбиться в салафита, поменять христианскую веру на ислам и стать шестой женой мужчины.

«Мама носила просто длинные юбки. Потом она резко надела хиджаб, уже читала Кораны, несколько книг там. Вот так все началось. Обстановка быстро поменялась, за месяц примерно», - вспоминает ребенок.

Познакомились они в фитнес-центре. Брак официально не регистрировали, совершили только обряд «неке кию», то есть бракосочетание по шариату, в мечети. Вместе не жили - мужчина ночевал лишь несколько дней. По словам мальчика, под запретом сразу оказалась вся техника - смартфон, телевизор, планшет, а также общение с друзьями.

«Много было запретов. Мне нельзя было спать на животе, пить левой рукой, рисовать, лепить. Потом есть стоя, пить стоя нельзя было, есть левой рукой. В основном одни запреты были. Вот самое интересное - я любил лепить, рисовать, а они не разрешали мне. Нельзя было это», - рассказал мальчик.

Так продолжалось два года, пока мальчик не позвонил родному отцу. «Позвонил мне в слезах и объяснил ситуацию. Он сказал: «Вот, папа, так и так, меня мама насильственно принуждает к чтению Корана, к занятиям там каким-то непонятным религиозного вида».

«Плачет ребенок, и я начал разбираться в ситуации. Вот эти 2,5 года, как он мне объяснил, ждал, когда исправится мама», - рассказал отец мальчика. Мужчина решил отсудить у бывшей жены опеку над ребенком.

В суде предложили оставить ей ребенка, если она примет традиционную веру. Но женщина отказалась. Сейчас мальчик живет с отцом.

Как отмечает телеканал, то, что мужчина салафит, показала теологическая экспертиза. Женщину признали религиозно неграмотной. «Мы предложили семье бесплатную реабилитацию в центре «Шанырак» и рекомендовали обратиться к традиционной вере. Однако уверенная в своих убеждениях пара отказалась и от помощи, и от ребенка. Эту пару мы сейчас взяли на контроль», - сообщил руководитель управления по делам религий Алматы Айдар Есенбеков.