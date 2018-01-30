Н.Назарбаев поздравил Саули Ниинистё с переизбранием на пост президента Финляндии
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Саули Ниинистё с переизбранием на пост президента Финляндии, сообщает пресс-служба Акорды.
«Эта победа является очередным ярким свидетельством признания вас народом Финляндии как истинного патриота, служащего во благо государства и его светлого будущего, а также как мудрого и опытного политического лидера, способного обеспечить единство и стабильное развитие своей страны.
Я рад, что мы осуществляем тесное и результативное взаимодействие с целью дальнейшего развития политических связей и углубления экономического и гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Финляндией», - говорится в поздравительной телеграмме.
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