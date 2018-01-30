Первый заместитель помощника Госсекретаря США Элис Уэллc посетит Узбекистан
- Узбекистан, политика
- 12:16, 30 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - С 30 января по 2 февраля Первый заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс отправится в Лондон и Ташкент
Как сообщает посольство США в Ташкенте, в Ташкенте Уэллс встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения прогресса, достигнутого в рамках программы реформ президента Мирзиёева, международных и региональных вопросов, а также экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности.
До визита в Узбекистан 30 января Элис Уэллс посетит Лондон, где обсудит региональные вопросы в Международном институте стратегических исследований и встретится с должностными лицами правительства Великобритании.
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