Первый заместитель помощника Госсекретаря США Элис Уэллc посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - С 30 января по 2 февраля Первый заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс отправится в Лондон и Ташкент

Как сообщает посольство США в Ташкенте, в Ташкенте Уэллс встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения прогресса, достигнутого в рамках программы реформ президента Мирзиёева, международных и региональных вопросов, а также экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности.

До визита в Узбекистан 30 января Элис Уэллс посетит Лондон, где обсудит региональные вопросы в Международном институте стратегических исследований и встретится с должностными лицами правительства Великобритании.