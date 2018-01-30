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  30 января 2018
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Не сглазить бы, - премьер Казахстана надеется на медали на Олимпиаде в Пхенчхане
Предыстория: Пхенчхан-2018. Кто поедет на Олимпиаду от Казахстана?

CA-NEWS (KZ) - В правительстве Казахстана 30 января обсудили подготовку сборной страны для участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Как сказал на заседании министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, на протяжении последних 4 лет казахстанская сборная ведет планомерную работу к XXIII Олимпийским играм.

«В сезоне 2016-17 годов сборные команды по зимним видам спорта на официальных спортивных соревнованиях – чемпионатах, всемирной универсиаде, кубках мира – завоевали 129 медалей, из них 37 золотых, 38 серебряных, 54 бронзовых», - сообщил он.

По его словам, в настоящее время у сборной 57 лицензий по 9 видам спорта, и это не окончательный результат, он может увеличиться по мере отшлифовки других команд.

«В Сочи было 60 лицензий, но тогда были привлеченные спортсмены. В течение 4 лет практика привлеченных спортсменов отсутствует, воспитываем своих. 46 спортсменов будут выступать, 45 – казахстанцы, Ким Енг А – иностранка, но она долгое время выступает за республику. Стоит задача - выступить не ниже результата в Сочи», - отметил А.Мухамедиулы.

В свою очередь генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Данияр Абулгазин сообщил, что делегация, которая поедет на Олимпиаду, состоит из 138 человек, в том числе 30 тренеров, 15 журналистов.

По его словам, спортсмены прошли неоднократное тестирование на допинг, последние анализы отправил в Дрезден в начале месяца. «На олимпиаду поедут чистые спортсмены», - сказал представитель НОК.

В свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что до открытия Игр осталось несколько дней. «Пожелаем нашим спортсменам успехов и побед. Будем ожидать, что вернутся с медалями», - сказал глава правительства.

«Медали будут», - ответил ему Д.Абулгазин.

«Не сглазить бы», - прокомментировал Б.Сагинтаев.

В Сочи фигурист Денис Тен завоевал для Казахстана одну бронзовую медаль.

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