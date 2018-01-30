Президент Таджикистана накануне праздника Сада призвал жителей к бережливости

CA-NEWS (TJ) - Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в телевизионном поздравлении по случаю праздника Сада призвал жителей страны к бережливости. С древних времён праздник Сада отмечался за пятьдесят дней до наступления праздника Навруз, 30 января.

Поздравление было показано по всем телеканалам страны вечером 29 января.

Глава государства отметил, что в период независимости праздник Сада обрёл вторую жизнь, "он традиционно отмечается ежегодно, а в прошлом году наряду с Наврузом и Мехргоном получил законодательную основу».

В то же время Эмомали Рахмон призвал жителей страны к соблюдению всех требований Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», намекнув на возможные трудности, "которые могут возникнуть». «Принимая во внимание то, что численность населения неуклонно увеличивается, потребность на продукты питания растёт, а также с учетом цен на мировых рынках необходимо, чтобы экономность и бережливость превратились в характерную черту каждого человека и каждой семьи», сказал президент Таджикистана.

По словам историков, праздник Сада в древние времена отмечался торжественно, пышно и сопровождался разжиганием костров, так как существовало поверье, что чем сильнее пламя костров, тем плодородней будет земля в наступающем году.

Сада была включена в список национальных праздников Таджикистана в 2017 году.