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  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте на улице в мороз оставили новорожденного ребёнка

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте возле одного из жилых домов в морозы обнаружили брошенного в спортивной сумке младенца, сообщает МВД республики.

"27 января в 14:00 часов в Сергелийском районе города Ташкента гражданин, проживающий по улице Лутфикор 4-проезд, приближаясь к своему дому, обнаружил новорожденного мальчика в спортивной сумке и сообщил об этом в УВД. В настоящее время малыш находится в больнице и проводятся мероприятия по поиску его матери", - говорится в сообщении министерства.

О результатах поисков биологической матери младенца пока не сообщается.

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