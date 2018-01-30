В Ташкенте на улице в мороз оставили новорожденного ребёнка

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте возле одного из жилых домов в морозы обнаружили брошенного в спортивной сумке младенца, сообщает МВД республики.

"27 января в 14:00 часов в Сергелийском районе города Ташкента гражданин, проживающий по улице Лутфикор 4-проезд, приближаясь к своему дому, обнаружил новорожденного мальчика в спортивной сумке и сообщил об этом в УВД. В настоящее время малыш находится в больнице и проводятся мероприятия по поиску его матери", - говорится в сообщении министерства.

О результатах поисков биологической матери младенца пока не сообщается.