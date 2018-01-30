Школа экономистов при Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана сокращает штат сотрудников из-за отсутствия желающих там учиться

CA-NEWS (TM) - Школа экономистов при Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана резко сокращает штат сотрудников из-за отсутствия желающих пройти в ней обучение, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Некоторое время назад предприниматели могли открывать в туркменских банках карты Visa или Mastercard, посредством которых имелась возможность конвертировать валюту по официальному курсу. В последнее время конвертация практически не осуществляется.

Обучение в Школе и получение ее сертификата является необходимым условием для получения патента на индивидуальную предпринимательскую деятельность для юрлиц без образования. Патент был необходим для открытия банковских карт.

Обучение в Школе экономистов было платным — около 500 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу) за курс.

За последние два месяца только в Ашхабаде более 1150 человек, имевших патенты, отказались от них и прекратили свою деятельность. Желающих проходить обучение в Школе практически нет, если не считать языковых курсов или курсов компьютерной грамотности.

Напомним, что в 2015 году Союз промышленников и предпринимателей приказал торговцам пищевыми продуктами пройти платные курсы. В мае 2017 года ряд частных фирм закрылся из-за невозможности держать бизнес в «спящем режиме» во время отсутствия работы.