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  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Apple вдвое сократит производство iPhone X из-за низких продаж

CA-NEWS (CA) - Корпорация Apple решила в два раза уменьшить план производства смартфонов ​iPhone X в первом квартале 2018 года из-за более низких, чем ожидалось, продаж. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на письмо корпорации поставщикам компонентов.

По информации издания, компания скорректировала планы собрать до марта 40 миллионов гаджетов на фабриках в Китае, уменьшив это число до 20 миллионов. Это связано со слабым спросом на новинку, который продемонстрировали покупатели в период рождественских и новогодних праздников.

Как отмечает издание, это решение может привести к кризису для поставщиков Apple. Убытки от сокращения производства могут составить «миллиарды долларов». Кроме того, это может привести к замедлению перехода к технологии OLED-экрана от жидкокристаллических дисплеев. По данным Nikkei Asian Review, Apple может отказаться от расширения числа смартфонов, созданных по этой технологии, в пользу более традиционных моделей.

Цена в США на iPhone X стартует от $999.

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