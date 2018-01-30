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  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Минэнерго Казахстана прокомментировал дефицит угля в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - Местные исполнительные органы Алматинской области должны держать на контроле вопрос обеспечения углем в регионе, сообщил глава министерства энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«Мы знаем об этих проблемах. Работаем с соответствующими акиматами. В прошлом году был создан соответствующий штаб, его возглавляет мой заместитель. Этот вопрос держим на ежедневном контроле. Сейчас 16 тысяч тонн в Алматы и Алматинскую область направили — сегодня-завтра придут на тупики, и начнется продажа», - цитирует его слова «Sputnik Казахстан».

Бозумбаев опроверг сообщения о том, что нехватка угля в области связана с его активной продажей за рубеж.

«По линии железной дороги нет никаких проблем, вагоны есть. С угольными компаниями тоже нет проблем. Местные исполнительные органы должны держать этот вопрос на контроле. Я с нужными акимами на прошлой и этой неделе сам разговаривал», - добавил он.

Ранее в социальных сетях появилась информация о дефиците угля в Алматинской области.

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