Видео – В результате ДТП в Алматинской области сгорела легковушка
- Казахстан, происшествия
- 14:15, 30 января 2018
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CA-NEWS (KZ) - На трассе Алматы–Хоргос дорожно-транспортное происшествие стало причиной возгорания фуры и легкового автомобиля, сообщают очевидцы.
По их данным, ДТП произошло накануне на отрезке дороги между Алматы и Чиликом.
По предварительным данным, водитель легковушки погиб.
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