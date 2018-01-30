Видео – В результате ДТП в Алматинской области сгорела легковушка

CA-NEWS (KZ) - На трассе Алматы–Хоргос дорожно-транспортное происшествие стало причиной возгорания фуры и легкового автомобиля, сообщают очевидцы.

По их данным, ДТП произошло накануне на отрезке дороги между Алматы и Чиликом.

По предварительным данным, водитель легковушки погиб.