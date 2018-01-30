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  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минфин США опубликовали доклад о приближенных чиновников и бизнесменов Кремля, включая 96 «олигархов»

CA-NEWS (CA) - Министерство финансов США во вторник опубликовало список приближенных к Кремлю чиновников и бизнесменов, сообщает Reuters.

Всего в списке имена 210 человек. Они поделены на четыре большие группы: «Администрация президента», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи».

В первый раздел попали представители администрации президента, правительство и другие чиновники, руководители госкомпаний - в том числе глава Совета Федерации, мэры Москвы и Санкт-Петербурга, генеральный прокурор, глава Роснефти Игорь Сечин, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин.

Среди «олигархов» (всего в списке 96 человек) в том числе Роман Абрамович, Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, братья Ротенберги, Леонид Михельсон, Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Алишер Усманов и другие. Все фигуранты доклада являются участниками списка Forbes, состояние каждого из которых оценивается более чем в $1 млрд.

Эти доклады - часть санкционного законодательства, принятого Конгрессом вскоре после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американский лидер подписал законопроект о санкциях в августе 2017 года.

Попадание в список не означает автоматического введения новых санкций против персоны или введение ограничений на территории США (заморозка активов, запрет на въезд в США и др.). Список носит пока рекомендательный характер для всех финансовых организаций по всему миру — они могут использовать список при принятии решения о совместном ведении бизнеса или дел с попавшими в «кремлевский доклад» россиянами. Поводом для составления «кремлевского доклада» являлось «вмешательство России в президентские выборы в США».

В документе говорится, что в «секретную часть» доклада включены персоны, которые не вошли в первую (государственные лица) и вторую («олигархи») часть списка. Фигуранты «секретного списка» могут быть ниже рангом, чем федеральные чиновники или иметь состояние менее одного миллиарда долларов. Других подробностей о «секретной части» не приводится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне публикации доклада заявил, что «это ничего не значит» и «не является очередной санкционной волной».

«Нужно будет анализировать, какие действия последуют дальше за публикацией доклада, для того чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», - сказал Песков.

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