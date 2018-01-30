В Алматы в течение трех лет будут построены онкоцентр, роддом, международный госпиталь, - аким

CA-NEWS (KZ) - В ближайшие три года в Алматы планируется построить несколько крупных медицинских объектов. Об этом сообщает пресс-служба акимата города.

По словам акима Бауыржана Байбек, планируется строительство онкологического центра, казахстанско-японского диагностического центра, родильного дома и международного госпиталя Mount Sinai.

Он отметил, что Алматы первым среди городов Центральной Азии вошел в сеть Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» и имеет большой потенциал для развития медицинского туризма. В 2017 году медуслуги получили более 2 тыс. иностранных граждан и почти 270 тыс. человек из других регионов страны, что принесло в бюджет города более 240 млн тенге.

«На самом деле здравоохранение начинается с экосистемы города, поэтому особое внимание мы уделяем вопросам экологии и реализации концепции «Города для людей», делаем акцент на создание пешеходных зон, развитие парков и скверов, внедрение экологичного общественного транспорта, реконструкцию алматинских дворов, строительство детских и спортивных площадок. Сегодня ведется модернизация ТЭЦ-1 и разрабатывается предварительное ТЭО по переводу на газ ТЭЦ-2. До конца года должна быть обеспечена полная газификация частного сектора», - сказал Б.Байбек.