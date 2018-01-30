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  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Санкт-Петербурге продолжаются поиски 11-летнего сына узбекских мигрантов

CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге продолжаются поиски 11-летнего Салмона Мадумарова – сына узбекских трудовых мигрантов с юга Кыргызстана – пропавшего в минувшую пятницу, 26 января. По данным полиции, мальчик вышел на улицу, чтобы поиграть в футбол, но обратно домой так и не вернулся.

41-летний отец Салмона Мадумарова сообщил полиции о том, что 26 января, в 16:00 по местному времени, его сын вышел из дома, чтобы поиграть в футбол. Однако с тех пор о мальчике ничего неизвестно.

В поисково-спасательной организации «Лиза Алерт»​ в Санкт-Петербурге сообщили о том, что для поисков Салмона создан специальный штаб, в работе которого задействованы более 50 волонтеров.

По данным волонтеров, недалеко от дома, в котором проживают родители Салмона Мадумарова, находится железнодорожная платформа «Проспект Славы», от которой электрички отправляются в Ленинградскую и Новгородскую области.

В Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела по факту пропажи без вести Салмона Мадумарова.

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