США передали в дар Узбекистану оборудование по ускоренной диагностике туберкулёза

CA-NEWS (UZ) - США сегодня объявили о передаче Министерству здравоохранения Республики Узбекистан современного медицинского оборудования для ускоренной диагностики туберкулёза (ТБ), сообщили в американском посольстве в Ташкенте.

Заместитель директора Региональной миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Центральной Азии Сара Уолтер и глава Представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Узбекистане Лианн Куппенс приняли участие в церемонии передачи, которая состоялась в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре фтизиатрии и пульмонологии.

США передают четыре комплекта удобного в использовании оборудования Xpert MTB/RIF, которое позволяет учреждениям здравоохранения диагностировать туберкулез в течение двух часов вместо ранее затрачиваемых 8 недель.

«США являются лидерами в разработке передовых медицинских технологий, и мы очень рады передать это оборудование в рамках нашей давней приверженности делу оказания помощи Узбекистану в улучшении здоровья и благополучия своих граждан», - отметила Уолтер.

Закупка оборудования для ускоренной диагностики ТБ и картриджей была осуществлена при поддержке USAID посредством проекта «Challenge TB», реализуемого в Узбекистане в партнёрстве с ВОЗ и KNCV Tuberculosis Foundation. В настоящее время в Узбекистане используются 27 комплектов оборудования Xpert MTB/RIF, включая четыре комплекта, переданные USAID в 2014 году.