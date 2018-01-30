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  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии посетил угольное месторождение Шиве-Ову (видео)

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в ходе своей рабочей поездки в аймак Говь-Сумбэр посетил угольное месторождение Шиве-Ову, сообщает местный портал Gogo.

Шиве-Ову обеспечавает 28,3% внутреннего потребления, а также более половины поставок угля на IV тепловую электростанцию.

В 2017 году на шахте добыто более 2 млн тонн угля. Однако официальные лица сообщили, что с 2010 года процесс добычи застопорился, и рудник не сможет нормально функционировать начиная с середины 2019 года без необходимой модернизации машин и оборудования.

Генеральный директор АО «Шиве-Ову» Энхтувшин Цедендамба отметил, что вероятные запасы месторождения оцениваются в 2,7 млрд тонн.

«Мы превзошли ожидания (по добыче) в 2016 и 2017 годах и планируем добыть около 2,0 млн тонн в 2018 году. Несмотря на то, что компания превзошла свои ожидания, процесс отгонки отстает с 2010 года. Мы пытаемся сократить задержку. Тем не менее, добыча замедлилась примерно на 1 млн кубометров из-за износа машин и оборудования в 2017 году. Больше не возможно выполнять требуемые задачи с устаревшим оборудованием. Если необходимое обновление не будет завершено в ближайшее время, мы не сможем достичь цели 2018 года», - отметил он.

После встречи с гражданами местного аймака президент Монголии завершил рабочий тур по восточному региону страны.

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