Казахи Франции оказали помощь сородичам в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Семьям казахов в Баян-Улгийском округе Монголии, оказавшимся в тяжелом положении из-за суровых морозов, протянули руку помощи казахи Франции, закупив уголь и одежду. Семьи, получившие помощь, выражают благодарность в социальной сети.

В Баян-Улгийском округе Монголии проживает около 100 тысяч семей этнических казахов. Представители казахской диаспоры во Франции, узнав о сильных морозах, установившихся в Монголии в середине января, решили собрать для них деньги на уголь и другие необходимые вещи.

– Получили около 40 тонн угля. Кроме этого, закупили дрова, одежду, канцелярские товары для школьников. Семьям, которые сидели без угля, его подвезли на машинах. Те, кто не получил уголь, взяли дрова, одежду. Здесь много бедных семей, – говорит житель Баян-Улгийского округа Дакей Быкиулы.

Семье этнических казахов в Монголии доставили уголь, купленный на деньги живущих во Франции казахов.

По его словам, в этом году зима выдалась очень суровой и многие семьи оказались в затруднительном положении из-за нехватки денег на уголь. И помощь казахов Франции в такую стужу оказалась кстати.

По словам Дакея Быкиулы, казахская диаспора Франции поддерживает тесные связи с казахами Монголии. Последние два года они вместе отмечают праздник Курбан-айт.

По данным общества казахов Франции, сейчас в этой стране проживает около 250 казахских семей. 175 из них являются членами общества. Этнические казахи, проживающие вдали от Парижа, пока не зарегистрированы в обществе.

В этом году наряду с Монголией сильные холода в январе установились и в Казахстане. В морозные дни в нескольких городах были отменены занятия в школах, наблюдается дефицит газа и угля.