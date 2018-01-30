Иран готов подать новую жалобу в Международный арбитражный суд из-за газового спора с Туркменистаном

CA-NEWS (TM) - Иран подает еще одну жалобу в Международный арбитражный суд против Туркменистана. Об этом 29 января заявил министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане (Bijan Zangeneh), сообщает иранское агентство IRNA.

«Туркменистан утверждает, что Иран должен им 1,5 миллиарда долларов, но мы считаем, что это не так, сумма должна быть снижена. Наша другая жалоба касается качества импортируемого из Туркменистана газа», - отметил министр.

Жалоба Ирана состоит из трех частей: прекращения поставок газа без уведомления, из-за его низкого качества газа и высокой цены.

Конфликт между Туркменгазом и НИГК произошел после того, как туркменская сторона потребовала от Ирана погасить долг в размере от $1,8 до $2 млрд. Задолженность образовалась зимой 2007-2008 годов, когда из-за холодов Иран вынужден был увеличить количество закупаемого в Туркменистане газа.

Однако, туркменская сторона многократно увеличила цену на объемы голубого топлива, поставленные сверх оговоренных в контракте. Если законтрактованный газ поставлялся по цене в 40$ за 1000 куб. м., то дополнительные объемы были увеличены до $360.

Администрация президента Ирана Хасана Рухани утверждает, что полностью оплачивала поставки в течение последних трех с половиной лет. Более ранние долги образовались при другом правительстве и их размер, по мнению администрации, следует еще раз обсудить с туркменской стороной.

Жалоба Ирана в международный арбитражный суд состоит в состоит из трех частей: в январе 2017 года Туркменистан отключил газ без предварительного уведомления, из-за низкого качества газа и высокой цены.

Напомним, Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге страны, но с 1997 года импортировал газ из Туркменистана для своих северных провинций.

Туркменистан ежегодно экспортирует около 30-35 миллиардов кубометров газа в год в Китай по трубе, построенной на средства Пекина, и надеется удвоить эти объемы к 2020 году.